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Трамп сдержал слово предвыборной кампании и подписал закон о стрейблкоинах

Американский президент Дональд Трамп официально подписал закон Genius Act. Этот документ создает правила для цифровых монет — стейблкоинов, которые привязаны к американскому доллару. Информация об этом появилась на официальном сайте Белого дома, сообщает РИА Новости .

До подписания Трампом законопроект прошел одобрение в Сенате США и был направлен президенту. Подписание стало частью выполнения предвыборных обещаний Трампа, который открыто поддерживает развитие криптовалютной отрасли.

В минувшую пятницу американский Конгресс проголосовал за три новых закона, регулирующих цифровые финансовые активы в стране. Процесс голосования транслировался на канале C-SPAN.

«Трамп подписал законопроект Genius Act, исторический акт, который проложит путь для того, чтобы США возглавили мировую революцию цифровой валюты», — говорится в пресс-релизе на сайте Белого дома.