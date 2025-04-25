Трамп высказался о встрече Уиткоффа и Путина

Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник Стивен Уиткофф провел «хорошую встречу» в России, сообщает RT со ссылкой на агентство Reuters. Сегодня, 25 апреля, Уиткофф вновь встречался с президентом Владимиром Путиным в Кремле.

Встреча российского лидера и американского спецпосланника продлилась 3 часа. Разговор был конструктивным и полезным, заявлял помощник президента РФ Юрий Ушаков.

В ходе переговоров Путин и Уиткофф обсудили ряд вопросов, в том числе возможность возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной для окончания конфликта. В целом встреча в Кремле помогла дополнительно сблизить позиции Москвы и Вашингтона не только по теме украинского кризиса, но и по другим международным вопросам, подчеркивал Ушаков.

11 апреля Владимир Путин и Стивен Уиткофф также проводили переговоры в Кремле. Президент и спецпосланник вновь обсуждали украинское урегулирование.



Тем временем Дональд Трамп заявил о прогрессе в переговорах с Россией и Украиной, но с нюансом.