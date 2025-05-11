Трамп высказался о предложении Путина начать переговоры с Украиной
Трамп: предложение Путина о переговорах — великий день для РФ и Украины
Президент США Дональд Трамп сказал, что рад предложению российского коллеги Владимира Путина снова начать переговоры по решению украинского конфликта. Политик назвал это событие потенциально великим днем для РФ и Украины, написал глава Соединенных Штатов в социальной сети Truth Social, сообщает Ura.
Трамп отметил, что, если удастся решить украинский конфликт, «сотни тысяч жизней» будут спасены. После этого «кровавая баня» завершится.
Когда украинский кризис получится завершить, «будет гораздо лучший мир». Трамп планирует и дальше взаимодействовать с обеими сторонами.
Ночью Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры между Москвой и Киевом без предварительных условий. Начать вести диалог планируют в Турции 15 мая.