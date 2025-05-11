Трамп высказался о предложении Путина начать переговоры с Украиной

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Трамп: предложение Путина о переговорах — великий день для РФ и Украины

Президент США Дональд Трамп сказал, что рад предложению российского коллеги Владимира Путина снова начать переговоры по решению украинского конфликта. Политик назвал это событие потенциально великим днем для РФ и Украины, написал глава Соединенных Штатов в социальной сети Truth Social, сообщает Ura .

Трамп отметил, что, если удастся решить украинский конфликт, «сотни тысяч жизней» будут спасены. После этого «кровавая баня» завершится.

Когда украинский кризис получится завершить, «будет гораздо лучший мир». Трамп планирует и дальше взаимодействовать с обеими сторонами.

Ночью Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры между Москвой и Киевом без предварительных условий. Начать вести диалог планируют в Турции 15 мая.