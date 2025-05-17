Трамп выразил уверенность во встрече с Путиным ради сделки по Украине

Американский президент Дональд Трамп выразил уверенность в том, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным состоится, сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.

«Без меня не будет сделки (По Украине — прим. ред.). Поэтому нам нужно встретиться, я думаю, мы договоримся об этом», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что встреча Дональда Трампа и российского президента необходима и не требует особой подготовки.

Отмечается, что об этой встрече говорил и сам лидер США. Он заявил о том, что Вашингтон ждет подобных переговоров и надеется, что они случатся в самое ближайшее время.