Дмитрий Песков заявил о том, что Путину и Трампу необходима встреча

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что встреча Дональда Трампа и российского президента необходима и не требует особой подготовки, сообщает «Царьград» .

«Всегда встрече в верхах предшествуют экспертные переговоры, консультации, длительная напряженная подготовка», — заявил он.

Отмечается, что об этой встрече говорил и сам лидер США. Он заявил о том, что Вашингтон ждет подобных переговоров и надеется, что они случатся в самое ближайшее время.

Зеленский также планировал встречу с Путиным, но получил отказ, так как президент не планировал своего визита в Турцию. Дональд Трамп также принял решение не вылетать на переговоры в Стамбул.

Известно, что переговоры уже состоялись и, согласно последним данным, стороны приняли решение взять паузу в решении вопроса. О дате возобновления разговора пока неизвестно.