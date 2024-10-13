Трамп выразил опасения, что третья мировая война начнется в ближайшие месяцы

Кандидат в президенты США Дональд Трамп предположил, что из-за политики возглавляющих правительство Соединенных Штатов демократов в ближайшие четыре месяца может начаться третья мировая война, пишет ТАСС .

«Я беспокоюсь насчет следующих трех-четырех месяцев в том плане, что мы окажемся в состоянии мировой войны из-за людей, которые у нас есть (в правительстве, — прим ред.)», — приводит его слова медиакомпания RSBN.

Также он заявил, что в случае победы на президентских выборах сможет урегулировать конфликт на Украине и «прекратить хаос на Ближнем Востоке».

Трамп уже неоднократно во время предвыборной кампании заявлял, что сможет в кратчайшие сроки завершить российско-украинский конфликт. Он обещал избирателям, что сможет поставить точку в сложном вопросе еще до инаугурации, если победит на предстоящих выборах.

Выборы президента пройдут в Штатах 5 ноября. Американцам нужно будет выбрать между Дональдом Трампом и Камалой Харрис.

Ранее на фоне заявлений кандидата в президенты США Дональда Трампа, который считает, что сможет остановить украинский конфликт за несколько дней, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал, какой может быть реакция президента РФ Владимира Путина.