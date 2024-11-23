Трамп выдвинул кандидатуру спецпредставителя по украинскому конфликту

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Спецпредставителем по украинскому конфликту в США может стать экс-разведчик

Избранный президент США Трамп выдвинул кандидатуру экс-директора национальной разведки Ричарда Гренелла на должность спецпредставителя по украинскому конфликту, пишет газета «Известия» со ссылкой на Reuters.

Бывший глава ведомства «может сыграть ключевую роль в усилиях по прекращению конфликта, если его кандидатура будет утверждена», указано в публикации.

Гренелл известен своей позицией о неучастии Украины в НАТО. Он является сторонником создания «автономных зон» для купирования конфликта на Украине.

Ранее Трамп номинировал известного инвестора на должность главы американского Минфина.