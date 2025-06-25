Трамп встретился с Зеленским на саммите НАТО в Гааге

сегодня в 17:54

Трамп провел переговоры с Зеленским в ходе саммита НАТО

Корреспондент «Суспільне» сообщил, что в Гааге в рамках саммита НАТО состоялась встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом, пишет «Царьград» .

Трамп до этого поделился информацией об итогах саммита Североатлантического альянса, назвав прошедшую встречу фантастической.

«Это был большой успех», — подчеркнул президент США.

Ранее Bloomberg писал, что, по мнению Трампа, конфликт на Украине вышел из-под контроля.