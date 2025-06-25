Трамп встретился с Зеленским на саммите НАТО в Гааге
Трамп провел переговоры с Зеленским в ходе саммита НАТО
Корреспондент «Суспільне» сообщил, что в Гааге в рамках саммита НАТО состоялась встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом, пишет «Царьград».
Трамп до этого поделился информацией об итогах саммита Североатлантического альянса, назвав прошедшую встречу фантастической.
«Это был большой успех», — подчеркнул президент США.
Ранее Bloomberg писал, что, по мнению Трампа, конфликт на Украине вышел из-под контроля.