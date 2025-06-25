сегодня в 16:56

Bloomberg: Трамп считает, что конфликт на Украине вышел из-под контроля

Президент США Дональд Трамп во время закрытой встречи лидеров НАТО сказал, что конфликт на Украине «совершенно вышел из-под контроля». Он требует предпринимать более активные действия для завершения кризиса, сообщает РЕН ТВ .

«Трамп дал понять, что с Украиной нужно что-то делать», — рассказал источник Bloomberg.

При этом американский президент не перечислил шаги, которые нужно предпринять. Источник отметил, что они могли бы стать предпосылкой для урегулирования конфликта на Украине.

Ранее сообщалось, что Трамп собирался обсудить с украинским коллегой Владимиром Зеленским трудности, с которыми сталкивается государство. Президент США отмечал, что прогресс по вопросам урегулирования есть.