Трамп собирается обсудить с Зеленским проблемы Украины на саммите НАТО

Политика

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Американский президент Дональд Трамп планирует обсудить с украинским коллегой Владимиром Зеленским трудности, с которыми сталкивается страна, сообщает ТАСС.

На встрече лидеров двух государств точно будет идти разговор о ситуации на Украине, сказал глава США на переговорах с генсекретарем НАТО Марком Рютте во время саммита Североатлантического альянса в Гааге.

Также на встрече поговорят и конкретно про трудности Зеленского. Касательно украинского кризиса Трамп сказал, что «прогресс есть».

Дональд Трамп перед саммитом НАТО заявил, что Владимир Зеленский находится в тяжелой ситуации. Ему не стоило оказываться в ней.