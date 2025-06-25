Трамп собирается обсудить с Зеленским проблемы Украины на саммите НАТО

На встрече лидеров двух государств точно будет идти разговор о ситуации на Украине, сказал глава США на переговорах с генсекретарем НАТО Марком Рютте во время саммита Североатлантического альянса в Гааге.

Также на встрече поговорят и конкретно про трудности Зеленского. Касательно украинского кризиса Трамп сказал, что «прогресс есть».

Дональд Трамп перед саммитом НАТО заявил, что Владимир Зеленский находится в тяжелой ситуации. Ему не стоило оказываться в ней.