Трамп вспомнил о «вмешательстве» России в выборы президента США

Трамп: я и Путин знали, что «вмешательства» РФ в выборы президента США не было

Президент США Дональд Трамп вспомнил о скандале с якобы вмешательством России в американские президентские выборы в 2016 году. В ходе совместной пресс-конференции с главой России Владимиром Путиным Трамп сказал, что и он, и его российский коллега знали — обвинения в адрес Москвы являются ложными.

«Мы оба знали, что это фальсификация», — сказал американский лидер.

В ходе пресс-конференции Трамп также заявил, что сделки об урегулировании конфликта на Украине пока не достигнуто. По словам американского президента, во время российско-американских переговоров на Аляске удалось достичь «существенного прогресса» и согласовать «многие пункты» по этому вопросу, но не «самый важный».

Владимир Путин и Дональд Трамп начали переговоры на военной базе в Анкоридже на Аляске поздним вечером 15 августа.