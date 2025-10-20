Трамп: в случае провала переговоров по Украине многие заплатят большую цену

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что многие «заплатят большую цену» в случает провала переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта, сообщает РИА Новости .

«Мы пытаемся достичь соглашения. Если оно будет достигнуто — это прекрасно. Если нет, многие заплатят большую цену», — сказал Трамп.

При этом глава Белого дома не уточнил, кого именно в таком случае затронут озвученные им последствия.

Ранее американский лидер заявил, что не верит в победу Украины в конфликте с Россией. При этом Трамп уверен, что в конечном счете украинский конфликт будет урегулирован.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.