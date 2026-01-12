Трамп: в процессе урегулирования на Украине есть прогресс

Американский президент Дональд Трамп заявил, что в процессе урегулирования на Украине есть прогресс, сообщает RT .

«Все, что я могу — это остановить этот (конфликт, — прим. ред.). И я считаю, что мы добиваемся прогресса на этом направлении», — отметил он.

Американский лидер Дональд Трамп убежден, что у российского президента Владимира Путина есть желание заключить соглашение об урегулировании конфликта на Украине.

По его словам, что в ходе переговоров были случаи, когда президент РФ соглашался с предлагаемыми условиями урегулирования, но против выступал украинский лидер Владимир Зеленский, а были и случаи наоборот.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.