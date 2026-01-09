NYT: Трамп верит в желание Путина заключить соглашение по Украине
Фото - © РИА Новости
Американский лидер Дональд Трамп убежден, что у российского президента Владимира Путина есть желание заключить соглашение об урегулировании конфликта на Украине, сообщает РИА Новости.
«Думаю, что он хочет заключить сделку», — сказал глава Белого дома в интервью газете New York Times.
По его словам, что в ходе переговоров были случаи, когда президент РФ соглашался с предлагаемыми условиями урегулирования, но против выступал украинский лидер Владимир Зеленский, а были и случаи наоборот.
Ранее Трамп заявил, что завершение конфликта на Украине стало не самой простой задачей.
