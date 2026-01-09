NYT: Трамп верит в желание Путина заключить соглашение по Украине

Американский лидер Дональд Трамп убежден, что у российского президента Владимира Путина есть желание заключить соглашение об урегулировании конфликта на Украине, сообщает РИА Новости .

«Думаю, что он хочет заключить сделку», — сказал глава Белого дома в интервью газете New York Times.

По его словам, что в ходе переговоров были случаи, когда президент РФ соглашался с предлагаемыми условиями урегулирования, но против выступал украинский лидер Владимир Зеленский, а были и случаи наоборот.

Ранее Трамп заявил, что завершение конфликта на Украине стало не самой простой задачей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.