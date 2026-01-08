Трамп в ближайшее время может встретиться с президентом Колумбии в Белом доме
Американский президент Дональд Трамп заявил, что планирует в ближайшее время встретиться с президентом Колумбии Густаво Петро в Белом доме, сообщает RT.
Об этом глава Белого дома сообщил по итогам телефонного разговора с колумбийским коллегой.
Американский лидер высоко оценил звонок Петро и «тон разговора».
«…И с нетерпением жду встречи с ним в ближайшем будущем», — отметил он.
В декабре Трамп потребовал от президента Колумбии пресечь наркопроизводство в стране. Позднее он обвинил Петро в производстве кокаина, не исключив военной операции против Колумбии.
Ранее колумбийский лидер Густаво Петро прокомментировал угрозы со стороны американского президента Дональда Трампа.
