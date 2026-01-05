Президент Колумбии подчеркнул, что готов взять в руки оружие после угроз США

В декабре Трамп потребовал от президента Колумбии пресечь наркопроизводство в стране. Позднее он обвинил Петро в производстве кокаина, не исключив военной операции против Колумбии.

«Хотя я не был военным, я знаю о войне и подполье. Я поклялся больше не прикасаться к оружию со времен мирного договора 1989 года, но ради родины я снова возьму в руки оружие, хоть и не хочу этого», — написал колумбийский лидер на своей странице в соцсети Х.

Президент сказал, что у него есть огромная вера в народ Колумбии, поэтому он обратился к жителям с просьбой защитить главу государства от любых незаконных актов насилия.

По его словам, он отдал приказ силовым структурам — не стрелять в народ, а стрелять по захватчикам.

2 января президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о начале военной операции против Венесуэлы. 3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. Президента Николаса Мадуро задержали и доставили в следственный изолятор Нью-Йорка. После задержания глава Белого дома заявил, что произошедшее с венесуэльским лидером «может произойти с каждым».

