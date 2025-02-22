Трамп усомнился в том, что у Украины есть редкоземельные металлы

Американский президент Дональд Трамп усомнился в том, что у Украины есть редкоземельные элементы. Также он выразил сомнения по поводу их оценочной стоимости, сообщает « Газета.ru » со ссылкой на Fox News.

По его словам, Владимир Зеленский договорился с американской стороной о редкоземельных элементах и «прочем».

«Кто знает, сколько это стоит? Кто знает, есть ли они у них вообще? Но мы договорились о редкоземельных элементах и министр финансов <…> поехал туда, и они даже не смогли приблизиться к заключению сделки», — отметил Трамп.

Некоторое время назад американский президент Дональд Трамп сказал, что ожидает возврата средств, которые США потратили на поддержку Украины. Так, глава Штатов хочет получить эквивалент направленных денег в виде редкоземельных металлов на сумму 500 млрд долларов.

Ранее советник президента Соединенных Штатов Майк Уолц сказал, что Трамп разочарован Зеленским из-за отказа от компенсации США. Киеву необходимо вернуться к переговорам по редкоземельным металлам.