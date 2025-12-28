Трамп: урегулирование украинского конфликта может быть достигнуто очень быстро

Трамп заявил о готовности России и Украины к миру

В ходе обсуждения украинского урегулирования президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский хотят мира, и что контуры возможной договоренности уже существуют, сообщает ТАСС .

Трамп отверг предположения о несерьезности намерений Москвы, указав, что удары Киева по территории России свидетельствуют об обратном, и допустил, что урегулирование может продвинуться «очень быстро».

Он также сообщил о намерении позвонить президенту России по завершении текущей встречи с украинским лидером.

По мнению Трампа, европейские страны будут в значительной степени вовлечены в поддержание мира после завершения конфликта, а само урегулирование откроет для Киева значительные экономические выгоды.

Ранее Трамп и Путин провели телефонный разговор.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.