Трамп упрекнул Зеленского в отсутствии благодарности за уже оказанную помощь
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Президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский закончили общаться с журналистами перед подписанием сделки по полезным ископаемым. Перед тем как удалиться, Трамп упрекнул Зеленского за то, что Вашингтон не слышит благодарности от Киева за уже оказанную помощь, сообщает «Политика Страны».
«Или мы подписываем соглашение, или мы уходим. У вас нет сильной позиции. Вы должны высказывать нам благодарность. А вы этого не делаете. Это плохо», — заявил Трамп Зеленскому.
Украинский лидер в присутствии журналистов ничего не ответил на это замечание Трампа. Пресс-конференция перед сделкой завершилась.
Ранее сообщалось, что Трамп высказался за скорое завершение украинского конфликта и заявил, что хотел бы остановить огонь, чтобы «спасти жизни». Зеленский в свою очередь высказался против прекращения огня.