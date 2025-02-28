Трамп упрекнул Зеленского в отсутствии благодарности за уже оказанную помощь

Президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский закончили общаться с журналистами перед подписанием сделки по полезным ископаемым. Перед тем как удалиться, Трамп упрекнул Зеленского за то, что Вашингтон не слышит благодарности от Киева за уже оказанную помощь, сообщает «Политика Страны» .

«Или мы подписываем соглашение, или мы уходим. У вас нет сильной позиции. Вы должны высказывать нам благодарность. А вы этого не делаете. Это плохо», — заявил Трамп Зеленскому.

Украинский лидер в присутствии журналистов ничего не ответил на это замечание Трампа. Пресс-конференция перед сделкой завершилась.

Ранее сообщалось, что Трамп высказался за скорое завершение украинского конфликта и заявил, что хотел бы остановить огонь, чтобы «спасти жизни». Зеленский в свою очередь высказался против прекращения огня.