Трамп: у Зеленского нет козырей на переговорах по Украине

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что у президента Украины Владимира Зеленского в настоящее время нет козырей в переговорной позиции по урегулированию украинского конфликта, сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.

«Я всегда говорил, что у него нет козырей, и у него не имеется козырей… честно, у него их нет», — сказал он.

Американский президент добавил также, что по-прежнему считает Зеленского «величайшим торгашом в мире».

Ранее сообщалось, что Зеленскому не нравится, что американский президент Дональд Трамп не разделяет позиции собственного предшественника Джо Байдена по поводу Украины. Также глава киевского режима должен постоянно подстраиваться под ожидания Трампа.