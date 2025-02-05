Трамп: у Ирана не может быть ядерного оружия

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США не хотели бы применять давление на Иран, но Вашингтон не может позволить Тегерану завладеть ядерным оружием, сообщает РИА Новости.

«У них не может быть ядерного оружия. Мы не хотим быть жесткими с Ираном. Мы не хотим быть жесткими ни с кем», — отметил он.

Ранее сообщалось, что политики из США считают, что Иран ищет способ более оперативно сделать ядерную бомбу. На это стране понадобятся не годы, а месяцы, пишет New York Times.

Разведка считает, что конструкторы оружия и ученые Ирана ищут способ как можно скорее превратить увеличивающиеся запасы ядерного топлива в оружие, которое будет работать. Информацию шпионы добыли в последние несколько месяцев нахождения Джо Байдена на посту главы Соединенных Штатов.