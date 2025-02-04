Убитого основателя батальона «Арбат» Саркисяна похоронят 7 февраля в Москве

Желающие попрощаться с убитым главой федерации бокса ДНР и основателем батальона «Арбат» Арменом Саркисяном могут прийти на Троекуровское кладбище Москвы 6 февраля. В этот день состоится только церемония прощания, а сами похороны проведут 7 февраля, сообщается в Telegram-канале батальона.

Церемония прощания с Саркисяном начнется в 16:00, а завершится в 21:00. Похороны запланированы на утро 7 февраля.

«Похороны в пятницу, 7 февраля, на Троекуровском кладбище с 10:00. Поминальный обед по окончании траурных процедур», — говорится в сообщении «Армянского батальона».

Взрыв в элитном московском ЖК «Алые паруса» прогремел 3 февраля. Предварительно установлено, что бомбу активировал смертник в момент, когда рядом с ним оказался Саркисян. Предполагается, что убийцей главы Федерации бокса ДНР мог быть спецназовец.