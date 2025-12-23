Трамп: стороны конфликта на Украине устали от его продолжения

Американский президент Дональд Трамп заявил, что стороны конфликта на Украине устали от его продолжения, сообщает РИА Новости .

«Я думаю, что они все устали от этого», — заявил он.

Конфликт должен завершиться, добавил Трамп.

Ранее российская делегация во главе с Дмитриевым провела в Майами встречи со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

Переговоры российских и американских представителей по урегулированию украинского кризиса проходят конструктивно. Об этом 20 декабря заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

