Трамп: стороны конфликта на Украине устали от его продолжения
Американский президент Дональд Трамп заявил, что стороны конфликта на Украине устали от его продолжения, сообщает РИА Новости.
«Я думаю, что они все устали от этого», — заявил он.
Конфликт должен завершиться, добавил Трамп.
Ранее российская делегация во главе с Дмитриевым провела в Майами встречи со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
Переговоры российских и американских представителей по урегулированию украинского кризиса проходят конструктивно. Об этом 20 декабря заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
