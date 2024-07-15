Трамп стал официальным кандидатом в президенты США
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Дональд Трамп был официально выдвинут кандидатом на пост президента Соединенных Штатов на съезде Республиканской партии, сообщает РИА Новости.
Объявление о решении выдвинуть экс-лидера США в качестве кандидата на высший государственный пост прозвучало после установления кворума делегатов в рамках съезда.
Трампу удалось набрать необходимое число голосов, чтобы представить политическое объединение на президентских выборах 5 ноября.
Ранее бывший американский лидер выбрал сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса кандидатом в вице-президенты.
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