сегодня в 22:39

Трамп стал официальным кандидатом в президенты США

Дональд Трамп был официально выдвинут кандидатом на пост президента Соединенных Штатов на съезде Республиканской партии, сообщает РИА Новости .

Объявление о решении выдвинуть экс-лидера США в качестве кандидата на высший государственный пост прозвучало после установления кворума делегатов в рамках съезда.

Трампу удалось набрать необходимое число голосов, чтобы представить политическое объединение на президентских выборах 5 ноября.

Ранее бывший американский лидер выбрал сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса кандидатом в вице-президенты.