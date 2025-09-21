сегодня в 18:55

Трамп: США защитят Польшу и Прибалтику при эскалации отношений с РФ

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности Вашингтона защитить Польшу и прибалтийские страны в случае эскалации отношений с РФ, сообщает ТАСС .

Политик пообщался с пресс-пулом белого дома. Журналисты спросили у него, готовы ли будут США помочь странам Балтии и Польше в случае эскалации напряженности в отношениях с Москвой.

Трамп выразил свое категоричное «да». Он отметил, что Вашингтон готов будет обеспечить оборону Польши и прибалтийских стран.

«Да, я сделаю это», — сказал американский лидер.

Ранее США одобрили масштабные поставки противотанковых ракет Польше на общую сумму 780 миллионов долларов. Эта сделка соответствует стратегическим интересам Вашингтона в сфере внешней политики, заявили в Пентагоне.