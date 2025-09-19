США одобрили масштабные поставки противотанковых ракет Польше

сегодня в 02:35

Госдепартамент официально одобрил возможную поставку 2506 управляемых ракет Javelin FGM-148F и 253 пусковых установок на общую сумму 780 миллионов долларов.

Как сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, эта сделка соответствует стратегическим интересам Вашингтона в сфере внешней политики и национальной безопасности, поскольку значительно усиливает оборонительный потенциал ключевого союзника по НАТО.

В официальном заявлении подчеркивается, что новые вооружения позволят Варшаве эффективнее противостоять современным вызовам и угрозам, при этом не нарушая существующий военный баланс в регионе.

Эксперты отмечают, что поставки Javelin — одних из самых эффективных противотанковых комплексов в мире — являются частью долгосрочной программы укрепления восточного фланга НАТО на фоне продолжающейся специальной военной операции России на Украине.

