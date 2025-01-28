Трамп: США возобновят добычу нефти в заповедниках Аляски
Американский президент Дональд Трамп заявил, что правительство США планирует снова разрешить добычу нефти и газа в заповедных землях штата Аляска, сообщает ТАСС.
Он отметил, что разрешение добычи топлива в заповедных землях Аляски позволит удовлетворить спрос со стороны всей Азии.
«Национальный Арктический заповедник может снабжать всю Азию», — подчеркнул Трамп.
Ранее на фоне громкого выступления американского президента Дональда Трампа биржевые показатели нефтяного рынка продемонстрировали отрицательную динамику — цены на нефть упали.