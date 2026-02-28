Трамп: США предстоит принять «важное» решение по Ирану

«Нам предстоит принять важное решение, непростое», — отметил он.

По его словам, он предпочел бы разрешить ситуацию «мирным путем», однако с Ираном, как сказал Трамп, «трудно».

Ранее различные службы в Израиле перевели в режим повышенной готовности на фоне возможной атаки США на Иран. Израильские чиновники утверждают, что президент Дональд Трамп намерен уже «в ближайшее время» нанести масштабный удар по Ирану.

