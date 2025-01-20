Трамп: США поставили на колени коммунизм и победили в двух войнах

После инаугурации во Флориде действующий президент США Дональд Трамп с гордостью подчеркнул историческую роль своей страны. Он особо отметил два главных достижения — триумф в двух мировых войнах и победу над коммунистической идеологией, сообщает РИА Новости .

«Мы нация, которая вырыла Панамский канал, выиграла две мировые войны, отправила человека на Луну и поставила коммунизм на колени», — сказал Трамп.

После исторического экскурса лидер США обратился к присутствующим с воодушевляющей речью, стремясь поднять боевой дух своих сторонников. Он заявил, что в настоящее время США стоят на пороге великих четырех лет — времени, которое Трамп будет у власти.

Примечательно, что военные действия Первой мировой продолжались вплоть до завершения 1918 года, охватив период почти в четыре года. Высадка англо-американских войск в Нормандии состоялась лишь в 1944 году, хотя еще в 1942 году между ключевыми союзниками — Советским Союзом, Соединенными Штатами и Британией — была достигнута договоренность о создании второго фронта на западе Европы в разгар Второй мировой войны, длившейся с 1939 по 1945 год.

США вступили в Первую мировую войну довольно поздно — лишь в апреле 1917 года, хотя конфликт начался еще в 1914 году. Решающим фактором стало потопление британского судна «Лузитания» немецкой субмариной у берегов Ирландии, что заставило американцев отказаться от нейтральной позиции.

Ранее Трамп после инаугурации заявил, что в ближайшее время американские военные сосредоточатся на победах над врагами Штатов. Сам же он планирует стать «миротворцем».