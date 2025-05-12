Трамп: США остановили ядерный конфликт между Индией и Пакистаном

Американский президент Дональд Трамп заявил, что конфликт между Индией и Пакистаном мог перерасти в ядерную войну, которую Вашингтон остановил до ее начала, пишет РИА Новости .

«Мы остановили ядерный конфликт. Я думаю, это могло бы стать настоящей ядерной войной. Миллионы людей могли бы погибнуть», — заявил Трамп в Белом доме.

Лидер США подчеркнул, что очень гордится достигнутым результатом на данном этапе.

Ранее сообщалось, что Индия и Пакистан 10 мая приняли решение остановить обстрелы в сторону друг друга. Но спустя несколько часов с этого момента глава индийской союзной территории Джамму и Кашмир Омар Абдулла сообщил, что заработали системы ПВО и слышны взрывы. При этом Индия второй день подряд говорит, что не видит никаких нарушений со стороны Пакистана.

Позднее Трамп прокомментировал решение стран о полном прекращении огня. Достичь такого результата удалось при содействии США, отметил президент Америки.