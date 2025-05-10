Трамп: Индия и Пакистан договорились о полном прекращении огня

Американский президент Дональд Трамп сообщил в своей социальной сети Truth Social, что Индия и Пакистан достигли соглашения о полном и немедленном прекращении огня.

«После долгой ночи переговоров при посредничестве Соединенных Штатов я рад объявить, что Индия и Пакистан договорились о прекращении огня. Поздравляю обе страны с проявлением здравого смысла и большого разума. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!» — написал Трамп.

Ранее утром в субботу Индия сообщила о переброске пакистанских войск к границе, что может свидетельствовать о возможной эскалации конфликта и начале полномасштабного наступления.

Крупнейшая за последние десятилетия военная эскалация между Индией и Пакистаном началась 24 апреля 2025 года. Это случилось после теракта в Кашмире, где террористы расстреляли 26 туристов, среди которых было 25 индийцев и один гражданин Непала.