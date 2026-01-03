сегодня в 19:56

Трамп: США берут на себя управление Венесуэлой на переходный период

Американский президент Дональд Трамп 3 декабря в рамках пресс-конференции после атаки на Венесуэлу заявил, что Вашингтон берет на себя временное управление этой страной на переходный период. При этом он не уточнил, какое время будет занимать переход власти.

Трамп заявил, что США берут на себя управление Венесуэлой на переходный период, не уточнив его продолжительность.

В обвинительном акте правительства США, помимо Николаса Мадуро, фигурируют члены его семьи и руководитель министерства юстиции.

Мадуро вменяется участие в сговоре с целью осуществления наркотерроризма, организации импорта кокаина, нелегальном владении оружием и взрывчаткой, а также в заговоре, направленном на использование оружия и взрывных устройств против США.

Ранее сообщалось, что вице-президент Венесуэлы Делси Родригес может стать временно исполняющим полномочия президента после захвата Мадуро американскими военными.

