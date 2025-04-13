NYT: Трамп в прошлую каденцию интересовался у Порошенко* о статусе Крыма

Президент США Дональд Трамп во время прошлого президентского срока спросил у тогдашнего главы Украины Петра Порошенко*, кому принадлежит Крым. Американский лидер ожидал получить честный ответ на вопрос, сообщает РИА Новости со ссылкой на The New York Times.

На одной из встреч Трамп наклонился к Порошенко* и задал неожиданный вопрос.

«Скажите, Крым российский?», — спросил тогда Трамп.

Порошенко отмечал, что американский президент иногда задает неожиданные, невежливые вопросы.

Ранее сообщалось, что Порошенко начал открыто критиковать президента Украины Владимира Зеленского.

*Является членом объединения, которое внесено Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, запрещено в России.