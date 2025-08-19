Трамп созвонился с Путиным во время встречи с Зеленским и лидерами ЕС

Трамп позвонил Путину после встречи с Зеленским

Президент США Дональд Трамп неожиданно прервал переговоры с Владимиром Зеленским и руководителями стран Евросоюза для телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

Как сообщил в Х корреспондент Bild Пауль Ронцхаймер, после завершения звонка с Владимиром Путиным встреча в Овальном кабинете продолжилась.

Ранее американский президент анонсировал предстоящий разговор с российским коллегой, но не уточнял его точное время.

В понедельник Трамп провел серию переговоров по украинскому урегулированию, включая возможную организацию трехстороннего саммита с участием Путина и Зеленского.