Трамп: Советский Союз и РФ были правы, когда не хотели присутствия НАТО у границ

Американский президент Дональд Трамп в разговоре с Fox News сказал, что Советский Союз и РФ были правы, когда не хотели присутствия НАТО рядом со своими границами. Такое мнение выражали еще задолго до главы России Владимира Путина — в СССР, сообщает РИА Новости .

Ранее Трамп заявил, что Украину не примут в НАТО. Это невозможно так же, как и возвращение Крыма под контроль Киева.

Трамп добавил, что, пока он президент, войск Соединенных Штатов на Украине не будет.

Решения на возможных переговорах между главами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским будут принимать оба лидера. Соединенные Штаты, по словам Трампа, далеки от конфликта между государствами.