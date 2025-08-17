Трамп согласен, что Украине надо отказаться от части территорий

Президент США Дональд Трамп согласился утверждением о том, что Украине следует отказаться от части территории в пользу РФ.

«Украина должна быть готова уступить часть территории России. Чем дольше идет война, тем больше земли она будет терять!» — такое сообщение репостнул глава Штатов в Truth Social.

Это было сообщение пользователя @lbotero.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио опроверг появившиеся в Сети сообщения о том, что Дональд Трамп поддержал идею о полной передаче территории Донбасса под контроль РФ.