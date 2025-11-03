сегодня в 10:03

Трамп собирается закончить конфликт на Украине за 2 месяца

Американский президент Дональд Трамп опять допустил, что кризис на Украине могут урегулировать в скором времени. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой заявление политика в интервью телеканалу CBS News.

У Трампа спросили, может ли украинский кризис быть урегулирован в течение пары месяцев. Американский президент ответил утвердительно.

«Да, я думаю, что мы этого добьемся», — сказал Трамп.

Ранее президент США рассказал о возможности наращивания торгово-экономического сотрудничества между Соединенными Штатами и Россией. Трамп допустил, что президент РФ Владимир Путин тоже заинтересован в развитии этих отношений.

