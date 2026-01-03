Трамп сказал, что захват Мадуро был хорошо спланирован

Политика

Фото - © РИА Новости

Президент США Дональд Трамп сказал, что операция в Венесуэле была хорошо спланирована. К ней подключили большое количество военных, сообщает РИА Новости.

Результат операции стал возможен, благодаря точному планированию и действиям солдат ВС США.

Было проведено тщательное планирование. Также задействовали множество специалистов.

«Это была на самом деле блестящая операция», — рассказал Трамп в интервью The New York Times.

Утром 3 января США напали на Венесуэлу. Были разбомблены парламент и ряд военных объектов в Каракасе. Позднее Трамп заявил, что президент страны Николас Мадуро с супругой захвачены военными США.  

