Трамп сказал, что захват Мадуро был хорошо спланирован
Президент США Дональд Трамп сказал, что операция в Венесуэле была хорошо спланирована. К ней подключили большое количество военных, сообщает РИА Новости.
Результат операции стал возможен, благодаря точному планированию и действиям солдат ВС США.
Было проведено тщательное планирование. Также задействовали множество специалистов.
«Это была на самом деле блестящая операция», — рассказал Трамп в интервью The New York Times.
Утром 3 января США напали на Венесуэлу. Были разбомблены парламент и ряд военных объектов в Каракасе. Позднее Трамп заявил, что президент страны Николас Мадуро с супругой захвачены военными США.
