Трамп сказал, что захват Мадуро был хорошо спланирован Политика сегодня в 13:11 Фото - © РИА Новости

Президент США Дональд Трамп сказал, что операция в Венесуэле была хорошо спланирована. К ней подключили большое количество военных, сообщает РИА Новости.