Трамп: сирийцам нужно справляться с кризисом без помощи Запада

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что граждане Сирии должны сами справляться с напряженной обстановкой в стране. По словам американца, сирийцы не должны прибегать к помощи США и Франции, сообщает ТАСС со ссылкой на Paris Match.

По словам Трампа, в мире сейчас много кризисов, а несколько дней назад он начался и в Сирии.

Республиканец предложил сирийцам справляться с напряженной обстановкой в стране самостоятельно. Трамп добавил, что США и Франция «в этом не участвуют».

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты не должны вмешиваться в конфликт в Сирии. По его словам, «надо дать ситуации разрешиться самой по себе».