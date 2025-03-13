Трамп: шатдаун в США возможен на этой неделе

Президент США Дональд Трамп не стал исключать, что на этой неделе может произойти остановка работы американского правительства (шатдаун). Он отметил, что в таком случае вся вина ляжет на демократов, сообщает РИА Новости .

Правительство Штатов с субботы может частично прекратить свою работу. Это произойдет, если конгресс не примет законопроект о финансировании работы правительства.

По словам Трампа, если законопроект не примут, то надо будет винить не республиканцев, которые поддержали документ, а Демократическую партию.

Республиканец подчеркнул, что при таком сценарии даже сами демократы возьмут ответственность за случившееся.

Также президент США выразил надежду на то, то члены Демократической партии все-таки выступят за законопроект о продолжении работы американского правительства в сенате США.

Ранее Axios писал, что демократы могут сорвать выступление Трампа в конгрессе. Утверждалось, что партия ищет наиболее действенные методы показать свое несогласие с политикой республиканца.