Axios: демократы могут сорвать выступление Трампа в конгрессе

Представители демократов в конгрессе разрабатывают стратегию, которая поможет сорвать предстоящее выступление американского президента Дональда Трампа. По данным Axios, среди законодателей нет единого мнения относительно формы протеста против политического курса действующей администрации, но они пытаются его найти, сообщает РИА Новости .

Анонимный источник в палате представителей поделился, что партия находится в поиске наиболее действенных методов показать, насколько сильно они не согласны с политикой Трампа. При этом рассматриваются разные сценарии, включая радикальные меры по срыву запланированного на 4 марта обращения президента США к конгрессу.

По данным осведомителя, члены конгресса разработали целый арсенал способов выразить свое несогласие: от демонстративного молчания и отказа аплодировать до более креативных методов. В их планах фигурируют такие предметы, как Конституция США в миниатюрном формате, трещотки и красные карточки. Некоторые намерены использовать пустую яичную тару и плакаты, чтобы обратить внимание на проблему инфляции.

Часть политиков планируют демонстративно покинуть зал заседаний в моменты несогласия с заявлениями президента, в то время как другие выбрали тактику демонстративного безразличия, сохраняя бесстрастное выражение лица.

Президент США Дональд Трамп впервые с момента инаугурации 4 марта обратится сразу к обеим палатам конгресса.