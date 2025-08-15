Трамп: сделку о мире на Украине должны согласовать Москва и Киев

В Анкоридже на Аляске начался российско-американский саммит. Президент США Дональд Трамп заявил, что сделку о мире в украинском конфликте должны согласовать и Москва, и Киев, пишет ТАСС .

По словам Трампа, он подготовит почву для согласования сделки о мире между Россией и Украиной.

Ранее сообщалось, что Путин и Трамп прибыли на Аляску, практически одновременно вышли из самолетов, пошли навстречу друг к другу. На красной дорожке президенты РФ и США пожали друг другу руки, затем сели в один автомобиль и уехали к месту проведения переговоров.