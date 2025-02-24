Трамп: сделка по Украине будет на пользу России

Американский президент Дональд Трамп заявил, что сделка по Украине будет на пользу России, сообщает РИА Новости .

«России во многом на пользу достижение сделки. Думаю, мы достигнем этого», — заявил он.

По его словам, есть «огромное недоверие» у всех сторон, но Трамп верит в желание российского лидера достичь сделки и «продолжать руководить Россией в позитивном ключе».

Ранее Дональд Трамп положительно оценил переговоры США и РФ по урегулированию украинского кризиса. По его словам, беседа Вашингтона и Москвы идет очень хорошо.

Глава Белого дома сообщил, что ведет «серьезные обсуждения» с президентом России Владимиром Путиным по поводу завершения кризиса на Украине.