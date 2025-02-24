Трамп: сделка по Украине будет на пользу России
Американский президент Дональд Трамп заявил, что сделка по Украине будет на пользу России, сообщает РИА Новости.
«России во многом на пользу достижение сделки. Думаю, мы достигнем этого», — заявил он.
По его словам, есть «огромное недоверие» у всех сторон, но Трамп верит в желание российского лидера достичь сделки и «продолжать руководить Россией в позитивном ключе».
Ранее Дональд Трамп положительно оценил переговоры США и РФ по урегулированию украинского кризиса. По его словам, беседа Вашингтона и Москвы идет очень хорошо.
Глава Белого дома сообщил, что ведет «серьезные обсуждения» с президентом России Владимиром Путиным по поводу завершения кризиса на Украине.