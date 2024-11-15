"Иди, Бобби": Трамп сделал предложение Роберту Кеннеди-младшему
Трамп предложил Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения США
Избранный президент США Дональд Трамп намерен предложить Роберту Кеннеди–младшему должность главы министерства здравоохранения и социальных служб США, пишут СМИ со ссылкой на Politico.
«Он собирается помочь Америке снова стать здоровой. … Он хочет кое-что сделать, и мы собираемся позволить ему это сделать. Иди, хорошо проведи время, Бобби»,— приводит издание слова Трампа.
Роберт Кеннеди-младший - племянник убитого президента США Джона Кеннеди, юрист и политик.
Ранее Трамп предложил американского телеведущего и бывшего военного Пита Хегсета на должность главы Пентагона. Советником по национальной безопасности стал конгрессмен от Флориды Майк Уолтц.
Сенатор Марк Рубио в американской администрации может занять пост государственного секретаря.