"Иди, Бобби": Трамп сделал предложение Роберту Кеннеди-младшему

Избранный президент США Дональд Трамп намерен предложить Роберту Кеннеди–младшему должность главы министерства здравоохранения и социальных служб США, пишут СМИ со ссылкой на Politico.

«Он собирается помочь Америке снова стать здоровой. … Он хочет кое-что сделать, и мы собираемся позволить ему это сделать. Иди, хорошо проведи время, Бобби»,— приводит издание слова Трампа.

Роберт Кеннеди-младший - племянник убитого президента США Джона Кеннеди, юрист и политик.

Ранее Трамп предложил американского телеведущего и бывшего военного Пита Хегсета на должность главы Пентагона. Советником по национальной безопасности стал конгрессмен от Флориды Майк Уолтц.

Сенатор Марк Рубио в американской администрации может занять пост государственного секретаря.