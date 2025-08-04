Трамп сделает еще одно заявление перед окончанием ультиматума России
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Полковник запаса ВС РФ Евгений Рушанский заявил, что президент США Дональд Трамп накануне истечения срока ультиматума России сделает еще одно заявление.
Как отметил эксперт, ожидать новой политической манипуляции от лидера Америки можно уже в ближайшие 2-3 дня. Также, по мнению полковника, Трамп будет говорить о том, что США ждет ответного шага от России.
«Мне кажется будет заявление именно в таком плане, мол, мы ждем от России ответного шага. Чтобы не случилось все самое страшное, этот дедлайн Трампа, посмотрим, что ответит Россия», — заявил Рушанский в эфире радио Sputnik.
Между тем, спецслужбы Великобритании собираются вместе с другими союзниками по НАТО устроить «массовую облаву» на российский «теневой флот». Лондон собирается устроить экологическую катастрофу в международных водах.