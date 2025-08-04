Как отметил эксперт, ожидать новой политической манипуляции от лидера Америки можно уже в ближайшие 2-3 дня. Также, по мнению полковника, Трамп будет говорить о том, что США ждет ответного шага от России.

«Мне кажется будет заявление именно в таком плане, мол, мы ждем от России ответного шага. Чтобы не случилось все самое страшное, этот дедлайн Трампа, посмотрим, что ответит Россия», — заявил Рушанский в эфире радио Sputnik.

Между тем, спецслужбы Великобритании собираются вместе с другими союзниками по НАТО устроить «массовую облаву» на российский «теневой флот». Лондон собирается устроить экологическую катастрофу в международных водах.