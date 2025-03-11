Трамп считает возможным скорое прекращение огня в украинском конфликте

Трамп надеется на полное прекращение огня в конфликте на Украине

Президент США Дональд Трамп надеется на полное прекращение огня в конфликте на Украине уже в ближайшие дни, сообщает РИА Новости .

«Надеюсь, это произойдет в течение следующих нескольких дней», — заявил американский лидер на встрече с журналистами

Он подтвердил анонсированную им ранее встречу американской и российской делегаций и выразил надежду на успешные результаты переговоров.

Ранее в МИД России также подтвердили возможность контактов Москвы и Вашингтона.