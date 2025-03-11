Трамп считает возможным скорое прекращение огня в украинском конфликте
Трамп надеется на полное прекращение огня в конфликте на Украине
Президент США Дональд Трамп надеется на полное прекращение огня в конфликте на Украине уже в ближайшие дни, сообщает РИА Новости.
«Надеюсь, это произойдет в течение следующих нескольких дней», — заявил американский лидер на встрече с журналистами
Он подтвердил анонсированную им ранее встречу американской и российской делегаций и выразил надежду на успешные результаты переговоров.
Ранее в МИД России также подтвердили возможность контактов Москвы и Вашингтона.