Трамп считает, что необходимо уважать ядерный потенциал РФ

Американский президент Дональд Трамп в интервью Fox News сказал, что нужно уважать ядерный потенциал России. У страны крупное атомное присутствие, сообщает ТАСС .

«Это необходимо уважать», — добавил Трамп.

По словам американского президента, использование ядерного оружия недопустимо. Никто не должен хотеть применить его, поскольку это может привести к концу света.

Именно по такой причине то, что две ядерные державы ладят, — положительный момент, добавил Трамп.

Встреча президентов России Владимира Путина и США прошла вечером 15 августа в Анкоридже на американской Аляске. После нее глава РФ заявил, что, двигаясь по такому пути, можно добиться окончания украинского конфликта.