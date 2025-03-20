Трамп: с РФ надо иметь дело, поскольку у нее самая большая территория

С Россией необходимо иметь дело, поскольку она обладает наибольшей и ценнейшей в мире территорией, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на материал Breitbart.

Американский лидер отметил, что Россия обладает наиболее крупной частью суши. Ее территория больше, чем у КНР. Трамп напомнил, что в РФ 11 часовых поясов.

Он также заявил, что ослабление санкций США против России может привести к тому, что ее связи с Китаем станут не такими крепкими.

Ранее глава министерства энергетики США Крис Райт сказал, что Соединенные Штаты готовы взять под управление АЭС Украины. При этом военного присутствия в стране не будет.