Трамп с помощью ИИ показал, каким может стать сектор Газа

Трамп опубликовал ИИ-видео, как отдыхает с Нетаньяху в секторе Газа будущего

Глава американского государства Дональд Трамп опубликовал видео, сгенерированное искусственным интеллектом, на котором изображено, как может выглядеть сектор Газа будущего. Проект восстановления получил название «Газа Трампа», сообщает РИА Новости .

На опубликованных кадрах видно, как женщина с детьми и военнослужащие выходят из разрушенного в результате боевых действий сектора Газа на побережье с пальмами и небоскребами. Регион становится точкой притяжения туристов. Повсюду золотые фигурки и памятники с американским лидером.

В конце видео Дональд Трамп отдыхает у бассейна с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Лидеры двух стран лежат на шезлонгах в плавках и пьют коктейли.

Ранее президент США озвучил планы по установлению длительного контроля над сектором Газа. По словам Трампа, Вашингтон может рассмотреть военное присутствие в секторе Газа. При этом представитель Палестины при РФ Абдель Хафиз Нофаль категорически отклонил инициативу американского лидера.