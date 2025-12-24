Трамп рассмешил Сталлоне во время награждения на премии Кеннеди-центра

На церемонии вручения наград в Центре искусств имени Джона Кеннеди американский президент Дональд Трамп вызвал смех у голливудской звезды Сильвестра Сталлоне, подшутив над тем, что «от Слая поддержки ждать не стоит». Слай — это сокращенное имя и неофициальное прозвище Сталлоне, используемое его поклонниками и иногда в прессе, сообщает «Царьград» .

Трамп вручил Сталлоне престижную награду вместе с другими деятелями искусства. На мероприятии Трамп выполнял роль ведущего.

«Когда я нуждался в помощи, я знал, что к Слаю обращаться не надо. Его бы не было рядом. Но после этого вечера он придет (на помощь — ред.)», — шутил Трамп на вручении премии Кеннеди-центра.

Сталлоне отреагировал на шутку смехом. Впоследствии глава Белого дома назвал Сталлоне своим «особенным другом» и отметил, что на протяжении своей карьеры актер совершил «невероятные вещи».

Других лауреатов премии Трамп охарактеризовал как величайших артистов, когда-либо живших на земле, которых боготворит вся Америка, включая и его самого.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.